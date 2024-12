Marcelo Cezán es uno de los presentadores más queridos de Colombia. No solo se ha destacado por su carisma, sino también por su profesionalismo. Hace parte, desde hace varios años, de ‘Bravíssimo’, de CityTv, y se ha ganado el corazón de cientos.

Hace más de cuatro años que Cezán fue llamado a un nuevo proyecto en Caracol Radio y él aceptó. A pesar de que no lo había hecho antes, el presentador dio la talla y logró poner todo su talento ante estos micrófonos.

Marcelo Cezán renunció a la emisora Bésame

Ahora, luego de tanto trabajo, Cezán decidió renunciar a esa casa y se despidió de sus compañeros y de los oyentes por medio de un conmovedor mensaje que fue subido a redes sociales.

“Hoy por temas de tiempo, de agenda, de familia, específicamente mi hijo me necesita más que nunca, que está en una etapa crucial, de seis a siete años, necesita esa figura paterna, que me levante todos los días a su lado. Hoy cumplo un ciclo completamente exitoso, cargado no solo del tema profesional, sino de un tema humano”, afirmó el también actor.

Su esposa Michelle Guty le dedicó unas tiernas palabras y aseguró que estaría con él en todo momento, tomando las decisiones que fueran necesarias para el bienestar de la familia.

En redes sociales, varios seguidores del famoso lamentaron su partida:

“Ay, no, ¿cómo así? La emisora no va a ser igual sin él“, “no puede ser”, “cierras un ciclo porque inicias uno con nuevas metas y retos, Dios Padre todopoderoso te siga colmando de infinitas bendiciones”, “aunque triste, pero buen viento y buena mar Marcelo; gracias por todas las mañanas que nos acompañaste en esta gran emisora”.

