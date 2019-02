Durante la emisión de las 3 de la tarde el programa del Canal 1, Ramírez aseguró que Ángela Carrasquilla, esposa del músico, la ha hostigado mediante “varios medios”. Incluso, llegó al punto de escribirle a su hijo, que tiene apenas 14 años.

“Ella (la esposa de Alzate) le escribió a mi hijo al WhatsApp, y eso no se hace. […] Si ella tiene algo en mi contra que me lo diga, no tiene por qué acosarlo de esa manera. […] Le escribió cosas muy feas acerca de mí, le envió fotos privadas”, detalló la relacionista pública.