“No me gusta que se use con fines nefastos. La idea de que alguien se lo apropie [el episodio] para hacer que el coronavirus parezca un complot asiático es terrible. En términos de tratar de culpar a Asia, creo que es asqueroso”, dijo Oakley al medio.

The Hollywood Reporter recordó además que el proceso de creación comenzó cuando a Bill y al otro escritor del capítulo, Josh Weinstein, les encargaron inventar una historia en la que Marge terminaba en la cárcel.

“Creo que el antecedente [de la gripe de Osaka, que se usa en la serie] fue la gripe de Hong Kong de 1968. Se suponía que era una broma rápida sobre cómo llegó la gripe aquí [Springfield]”, contó Oakley, que además recalcó cual fue la intención detrás de su idea:

“Se suponía que era absurdo que alguien pudiera toser en una caja y el virus sobreviviría durante seis u ocho semanas en la caja. Es caricaturesco. Lo hicimos caricaturesco intencionalmente porque queríamos que fuera tonto y no aterrador, y no llevar ninguna de estas malas asociaciones, por lo que el virus en sí mismo actuaba como un personaje de dibujos animados y se comportaba de maneras extremadamente poco realistas”, dijo.

Al final, sobre las supuestas predicciones de ‘Los Simpson’, Bill atribuyó esas “coincidencias” a que simplemente la historia se repite. “La mayoría de episodios están basados en cosas que pasaron en los años 60, 70 u 80, y que nosotros conocíamos”.

Estos son algunos de los chistes y memes que circulan en redes con la asociación y el reemplazo del nombre de la gripa de ficción por coronavirus:

The Simpsons predicted coronavirus in 1993, 27 years ago in their episode “Marge In Chains”. pic.twitter.com/F5vjezD04I

— DESIRE (@DESIREDOTINK) March 12, 2020