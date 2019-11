En los minutos que fueron cortados, la estrella de la primera temporada de ‘13 Reasons Why’ aparece como la hija de Tony Stark en su adultez, por lo que lo desde otra dimensión el superhéroe le pregunta si se conocen, antes de darse cuenta de que ella es Morgan.

La escena ocurre después del chasquido de dedos con las gemas que hace Ironman, y es por eso que Tony, después de saludar a su hija, le dice: “Supongo que funcionó”, haciendo referencia a su plan para salvar el universo.

Al final del encuentro, Morgan le dice que lo ama, a lo que él responde, como era de esperarse, “Te amo 3.000”.

Joe Russo, director de la película, explicó que la escena fue eliminada porque causaba mucha confusión entre las audiencias con las que hicieron testeos previos. Además, el cineasta reconoció que no sintieron “asociación emocional con la versión adulta de su hija. No nos sonaba. No nos sonaba en un nivel emocional, y por eso la sacamos”, según cita Metro.