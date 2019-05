Aunque viendo el episodio pasa desapercibido, varios fanáticos muy detallistas descubrieron el error que apareció durante la fiesta que armaron los sobrevivientes de la ‘Batalla de Winterfell’, luego de derrotar al ‘Rey de la noche’.

En el momento en que Tormund Giantsbane, interpretado por el actor Kristofer Hivju, da un discurso a favor de Jon Snow (Kit Harington), se puede ver en el fondo una taza de la famosa cadena sobre la mesa en la que está sentada Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Daenerys Stormborn of House Targaryen, the First of Her Name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains, and Drinker of Pumpkin Spice pic.twitter.com/BOPdolRhXz

— Ira Madison III (@ira) May 6, 2019