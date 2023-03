Érika Zapata ha adquirido gran popularidad en los últimos meses por sus curiosos informes en el noticiero colombiano. La periodista antioqueña suele soltar frases que llaman la atención y ha logrado conectar con cierto sector de la población.

Su espontaneidad ha sido aplaudida, pero también ha recibido algunas críticas por los términos coloquiales que suele utilizar en sus reportes, aunque, según ha dicho en varias ocasiones, eso no la afecta en lo absoluto.

La reportera publicó una fotografía que tiene con el ‘Flaco’ y recordó que se la pidió hace varios años, cuando ella trabajaba en la Gobernación de Antioquia.

Zapata dejó una emotiva reflexión sobre el camino que ha tenido que recorrer para ser compañera de Maldonado, cuyo trabajo en Noticias Caracol siempre admiró. “Nunca paren de soñar. A las buenas personas, la vida los recompensa”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Como suele suceder con las imágenes que Zapata comparte de sus inicios, la periodista recibió cientos de comentarios de admiración pues, según comentan los internautas, supo trabajar para compartir noticiero con quienes admira.

Fiel a ese estilo luchador, la paisa comentó hace unos días en entrevista con Tropicana que aunque ya llegó al noticiero más importante del país, seguirá trabajando para hacer mejor sus informes.

“Quiero convertirme en una mejor periodista. Yo no considero que me las sé todas todavía. A veces digo: ‘yo por qué dije esa burrada’. Yo sé que en medio de este proceso yo he cometido muchos errores, pero obviamente es un experimento, son más las cosas que se han ganado”, indicó.