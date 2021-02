green

‘Epa Colombia‘ no para de dar de qué hablar en redes sociales. La semana pasada contó que se sometió a un doloroso procedimiento para remover de su piel algunas pecas, y ahora se están viralizando unas historias en las que la ahora empresaria habla de un par de temas correspondientes a su vida privada.

En un primer momento, Daneidy Barrera, como se llama en realidad la creadora de contenido para redes sociales, confesó que su mamá quiso abortarla. Según el relato que hizo, su progenitora ya no quería tener más hijos y por eso contempló la idea de interrumpir su embarazo.

De todas maneras, ‘Epa Colombia’ habló con buen sentido del humor sobre esa situación e hizo una pequeña broma al respecto. “Mi mamá me quería abortar, porque ella no quería tener más hijos. Yo nací prematura, nací morada y vean… entonces, ustedes nunca vayan a abortar un hijo porque de pronto puede salir así, emprendedor“, aseguró entre risas la joven.

Acto seguido, un amigo de ella que la estaba grabando le hizo una de las preguntas que más se hacen sus seguidores: “¿de dónde saca tanta plata”. Al respecto, Barrera señaló que todo se debe a su emprendimiento comerciando keratinas, a diferencia de lo que muchos de sus detractores piensan.

“Yo me vendo mil porciones de keratina al día. Las personas me preguntan si conseguí dinero lavando dinero, dando cu#%, y cuando tú empiezas a emprender y te va bien, las personas siempre te van a criticar y te van a decir que estás haciendo cosas cochinas”, reflexionó la ‘influenciadora’, que tiene casi dos millones de seguidores en Instagram.

Por último, ‘Epa Colombia’ decidió enviarles un consejo a todas esas personas que quieren mejorar su condición de vida y aseguró orgullosa que está enfocada en su trabajo y no perdiendo el tiempo haciendo el ridículo.

“Sigue adelante, porque la gente en redes sociales aparenta una vida que no tiene. No vivas del qué dirán. Mientras tu humildad nunca se pierda y tú le ayudes al mundo entero, lo demás vale mierda, amiga. Ahora sí estoy trabajando, ya no estoy perdiendo el tiempo boleteándome“, concluyó.

Estos fueron los videos que publicó la joven hablando del aborto que evaluó su mamá y su éxito vendiendo keratinas: