Cuando en la entrevista le preguntaron cuál es la cuenta pendiente que tiene en la vida, Yatra respondió que es “hacer una buena balada con Shakira”.

En la misma charla, el intérprete de ‘Por perro’ recordó “cuando le confesé [a Andrés Cepeda] que era su fan y me puse una camiseta con su cara impresa. No se me olvida que quedó en shock”.

Dentro de las respuestas del artista también se destaca el consejo que le cambió la vida: “Uno con la verdad no se enreda”, el superpoder que tendría, si pudiera: volar, o a quién clonaría: “Me clonaría a mí, para poder cumplirle a todo el mundo, para poder hacer más conciertos, para decirles “Sí” a todos los que me piden un favor o a los que quisiera ayudar más”.

