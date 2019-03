View this post on Instagram

Doy gracias a Dios por esta gran bendición! Tuve la oportunidad de conocer al Santo Padre y compartir unas palabras con él!! Me siento muy feliz de anunciar que soy embajador de la Fundación Scholas del Papa Francisco 🙏🏻🇻🇦🕊 Hoy le entregué en sus manos la letra de mi canción “En Guerra” la cual será el himno mundial de su fundación en contra del bullying… una canción que nos recuerda que todos realmente VALEMOS la pena y somos especiales… Le pido a Dios mucha paz y muchas fuerzas para ayudar a llevar este mensaje de amor a los jóvenes del mundo, un mensaje de Fe en que lo bueno llega con la paciencia y el esfuerzo, un mensaje de construcción y desarrollo de valores. #CreandoporlaPaz @scholasoccurrentes @franciscus 💛💛🙏🏻🙏🏻