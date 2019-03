La grabación, que el intérprete de ‘No es justo’ subió con la descripción “Todavía no entiendo qué me pasó”, muestra cuando el artista intenta hacer un salto mortal hacia adelante, pero no lo logra.

Como lo menciona en la publicación, J Balvin no sufrió ningún golpe importante, como se puede ver en el video, a juzgar por sus carcajadas.

El cantante se divierte mientras pasa por su mejor momento profesional, pues además de campañas con grandes marcas, esta semana se confirmó que será uno de los artistas principales del festival Lollapalooza de Estados Unidos.

Su humor ha quedado en evidencia en repetidas ocasiones, como cuando se ha burlado de la pinta que tanto le criticaron en los Premios Lo Nuestro.