En el marco del diálogo con ese programa una de las periodistas le hizo el comentario.

Ante esto, la respuesta (con risas) de la joven fue:

En la entrevista, muy relajada, Aída Victoria también contó a La Movida, del canal RCN, que cuando era pequeña soñó con ser actriz y ahora quiere estudiar psicología y ser sexóloga.

También dice que no piensa mucho en el futuro porque aplica la frase que dice: “El presente es un regalo, el mañana aún no llega”.

“Yo me la tomo muy en serio (la frase), el presente es un regalo, en cierto momento pensé que me iban a matar y que me iba a morir; y desde el momento en que tú vives una experiencia de esas te das cuenta de que la vida es un ratico y dices: yo todos los días me los voy a disfrutar”, sostuvo la hija de la exsenadora prófuga de la justicia.