En las imágenes, dice la misma publicación, “se puede ver a Anna en una fase avanzada de su embarazo, por lo que podría dar a luz a su tercer bebé a finales de este invierno o a comienzos de primavera”.

Las tomas fueron publicadas en la reciente edición impresa de ¡Hola! España, y solo una de esas fotografías fue replicada en el portal web del medio.

En esa imagen del sitio, donde efectivamente a la exdeportista se le ve barriga, ella no está sola, también aparece Enrique.

El cantante y la extenista no han confirmado ni desmentido la publicación, pero cabe recordar que esta no es la primera vez que un medio dice que están esperando otro heredero. En diciembre, ‘Al rojo vivo’ también lo aseguró, pero no tenía las pruebas gráficas que mostró la revista.

Cabe recordar que esta pareja, que lleva alrededor de 18 años de relación, ya tiene dos hijos, los mellizos Nicholas y Lucy, que nacieron en 2017.