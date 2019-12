Todo empezó cuando en 2017 se intoxicó con algo que comió, y que no recuerda qué fue, aseguró la misma celebridad en la edición impresa 196 de la revista.

“Me dio una maluquera y vómito. Sentía unos dolores muy fuertes, que pensé que me iban a partir, como si te estuvieran comiendo por dentro del estómago, una vaina que te arde mal, mal, mal”, rememoró.

Por eso acudió al médico, donde le hicieron varios exámenes, pero “no salía nada”, y hasta la hospitalizaron, relató la exconejita en el medio.

“Me enfermaba cada mes. Yo bien flacuchenta, sin comer y hospitalizada, bajé mucho de peso, como 10 kilos. […] Llegué a temer por mi vida, porque hasta la aromática me hacía daño. Me preguntaba qué tenía y le prometía a Dios portarme mejor. Me angustié más, porque mi abuelita murió con los mismos síntomas y en esa época no se supo cuál fue la causa”, añadió.