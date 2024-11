DIVA REBECA Por: DIVA REBECA

“Fue tan temprano que no me acuerdo”, así recordó Endry Cardeño su primer encuentro con un hombre, lo hizo en una entrevista para el reconocido formato de entrevistas de la Diva Rebeca en Youtube.

“No tengo como un recuerdo claro de ello. Yo tengo consciencia de mis primeras veces consensuadas. Yo creo que las primeras no lo fueron, casi todas desde el principio. Como una tiene una inquietud adentro que no identifica uno solo accede a esa curiosidad. Siempre he pensado que hubiera sido rico, hubiera sido como qué chévere, yo accedí a esto, lo hablamos. No estoy tratando de naturalizar el abuso pero tampoco quiero satanizar el hecho de a corta edad haber vivido ciertas cosas”, señaló la artista.

Y es que al parecer es un tema complejo para la actriz, del que no se tiene registro de que haya hablado. Sin embargo, ha querido en esta etapa de su vida, cercana a cumplir 50 años, tocar ciertos temas que resultan difíciles y hacerlo con humor. “No fue un abuso que me amarraron, creo que me hubiera gustado más con la ilusión que ya fue cuando tenía más novio más grande”, contó.

Y justamente se refirió a ese primer encuentro deseado: “Fue tan espectacular. Fue una persona que el tiempo pasó y ya no es importante en mi vida, pero en ese momento fue todo muy bello. Es que cuando uno se enamora se enamora con toda o entonces para qué”, sentenció.

En la conversación también se referió a sus nuevos amores, a sus proyectos en el mundo del ‘stand up comedy’ y de cómo ha vivido los últimos años en medio de cambios abruptos en su vida. Se trató de una entrevista humana y donde Endry ser permitió ser vulnerable y revelar aspectos hasta ahora desconocidos de su vida.

