Masterchef Celebrity es uno de los realitys que emite el canal RCN y que ha logrado tener frente a las pantallas del televisor, a miles de familias de Colombia.

La eliminación de Juliana causó mucha sorpresa debido a que era una de las mejores cocineras del programa que conduce Claudia Bahamón y que tiene como jurados a Chris Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, quienes en días pasados se refirieron a los platos de los competidores.

“Un regalo que me dio Dios y la vida, estuve en un lugar donde aprendí a cocinar, también a conocerme y conocí gente maravillosa. Fueron meses de mucho sacrificio pero cada momento valió la pena”, expresó Juliana.

(Vea también: “El público se dará cuenta”: Claudia Bahamón y el “problema” con ‘Nela’ en ‘Masterchef’)

Pasta a la mar fue el plato que dejó por fuera a la actriz de en la competencia en la que se enfrentó con El Negrito, Diego Sáenz, Daniela Tapia, Juan Pablo Barragán y Martha Isabel Bolaños.

Fue eliminada porque la preparación no estuvo bien ejecutada al no contar con la cantidad suficiente de salsa y no tener la pasta en su punto.

La primera actriz en abandonar la competencia fue Marcela Benjumea y detrás de ella siguieron Luces Velásquez, Julio César Herrera, Jairo Ordóñez, Álvaro Bayona, Laura Barjum y Francisca Estevez.

Le recomendamos: Los nuevos proyectos de los protagonistas de Romina y el regreso de Arelys, en Ahí les quedo

El resto de los eliminados han sido los comediantes Vargasvil y La Cata con botas; el padre Walter y el influencer Mario Ruiz.

🇨🇴 #RatingOficial 15 de agosto de 2023 pic.twitter.com/rA7N0KR8rG — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) August 16, 2023

Lee También

Actualmente quedan 12 participantes en competencia, el 50 % de los que iniciaron Master Chef Celebrity.

(Lea también:[Video] A Claudia Bahamón se le salió hace cuánto está grabado ‘Masterchef’; fecha asombra)

El programa está programado para terminar en septiembre y aún no se sabe si el canal emitirá otro reality o volverá con telenovelas a la franja de las 8:00 p.m.