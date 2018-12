“El país haciendo esfuerzos y campañas contra la pólvora y tú dando mal ejemplo, deberías ser un poco más responsable porque eres ejemplo a seguir”, le dijo un fan.

Luego uno más le indicó, de buena manera: “Eres toda una princesa y te admiro montones… pero con mucho cariño y respeto.. recuerda que no a la pólvora por nuestros niños”.

Y así siguieron las críticas. No obstante, al inicio Elianis solo respondió a esos dos usuarios y a una seguidora que la insultó así: “Te cae una chispa de esa pólvora en el vestido y te consume en segundos. Por Dios, qué ejemplo, crees que es divertido porque eres una figurita de cartilla momentánea. ¡Inmadura, necesitamos ejemplo para nuestras jóvenes!”.

“Amigo, yo no soy ejemplo de nada, no se equivoque. Que sea figura pública no quiere decir que deban hacer lo que yo hago. Entiendo que el uso responsable de la pólvora, es el mismo asunto que con el licor”, fue parte de una de las contestaciones de la famosa, que continuó:

“Donde yo estaba no había niños ni animales. Y si prendo chispitas mariposa es porque toda mi vida lo he hecho, jamás he salido lesionada, ni nadie que esté conmigo, le pido que cuide a los suyos y a usted mismo, que alguien haga algo no quiere decir que esté invitando a los demás a que lo haga. ¿O usted anda por ahí matando gente por ver películas de acción y balas? Feliz día”.

Esas frases generaron más incomodidad de los críticos de Elianis, pues hubo hasta personas que le recriminaron: “Por el hecho de que no hay niños y animales no quieres decir que a usted no le vaya a pasar nada. No a la pólvora”.

Ante toda la situación, la presentadora optó por omitir a muchos y por decirles a otros que fueran a ver “otro perfil que sea ejemplo”.

Aquí el video que generó la polémica, y luego lo dicho por algunos usuarios y lo que respondió Elianis.