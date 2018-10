El artista contó su situación a ‘La red’, programa del Canal Caracol en el que señaló que por las constantes críticas de la gente “a diario debo ver qué ropa voy a ponerme porque dicen que lo que uso es igual a lo de Martín”.

Además, señaló que los ataques que recibe también son por su forma de bailar: “Tengo que pensar hasta como verme en tarima, pero todos los hijos de Diomedes bailamos como él, no como Martín, porque fue Diomedes quien nos inyectó esa forma de bailar”.

Por otra parte, añadió que hay quienes dudan de que Diomedes Días sea su verdadero padre: “Hay gente que dice yo no soy hijo de Diomedes, que yo soy un gol que le metieron a mi papá. Lo que pasa es que para el mundo, los hijos de Diomedes solo son los 4 que tuvo con Patricia”.

“Dicen que porque salí simpático, entonces no soy hijo de Diomedes porque Diomedes era indio. Entonces, ¿no me puedo parecer a mi mamá… o es que mi papá me hizo solo?”, enfatizó.