Así lo confirmó la Press Association a través de Twitter, detallando que los padres de Archie Harrison Mountbatten-Windsor iniciarán por aparte su propia fundación.

#Breaking The Duke and Duchess of Sussex are to formally split from their joint charity with the Duke and Duchess of Cambridge and set up their own foundation, the Royal Foundation has said pic.twitter.com/WyoEYD9Ghj

— Press Association (@PA) June 20, 2019