Se trata del cruce de la calle 63 con la icónica avenida Broadway, donde se ubican las oficinas de la productora, Sesame Workshop, y que ahora lucirá de forma permanente una placa verde con el nombre ‘Sesame Street’, que literalmente se traduce como Calle Sésamo.

“Cada peatón ahora recordará las atemporales lecciones aprendidas en ‘Sesame Street’: que todo el mundo, sin importar quién es o de dónde, se merece respeto, igualdad de oportunidades y felicidad”, dijo el máximo ejecutivo de Sesame Workshop, Jeffrey Dunn, en presencia de un público muy particular.

Y es que entre los asistentes -o más bien, sentados sobre algunos de ellos- se encontraban Elmo, Enrique, Beto y el Monstruo Comegalletas, entre otros muñecos, que acudieron a la ceremonia y aprovecharon para dejarse ver ante las cámaras o subir al Empire State, como mostró en una foto la compañía.

En un ambiente festivo, con algunos seguidores disfrazados con parafernalia de la serie, el alcalde Bill de Blasio destacó cómo este programa ha “cambiado al país” enseñando a los niños a través de sus protagonistas, “unos residentes peludos que practicaban el activismo social de la manera más bonita”.

In honor of our 50th anniversary the City of New York named 63rd Street & Broadway “Sesame Street” today! Thank you to @NYCMayor, @HelenRosenthal, the residents of 63rd Street, & everyone else who helped with this incredible honor. #ThisIsMyStreet pic.twitter.com/IAev0bDDDg

— Sesame Street (@sesamestreet) May 1, 2019