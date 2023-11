El doctor Bayter, reconocido por sus consejos de salud y hábitos alimenticios, ha dejado de lado sus habituales recomendaciones para hablar sobre un tema mucho más serio: su seguridad personal.

En un video reciente, el médico expresó abiertamente su temor por su vida, suscitando inmediatamente la preocupación y el apoyo de sus 10 mil seguidores.

Bayter, se muestra sincero al compartir con sus seguidores la sensación de inseguridad que ha experimentado últimamente.

Atribuye este temor a un aparente intento por parte de cierta industria de silenciar su voz, ya que su contenido ha causado repercusiones negativas en la clientela en ese sector.

“Yo he sentido que mi seguridad ya no es la misma. Mi esposa, una mujer valiente, me insta a hablar, diciéndome que, si no lo hago yo, ¿quién más lo hará?”, mencionó Bayter durante la conversación.