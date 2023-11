Javier Milei le ganó de manera holgada las elecciones a Sergio Massa y se convirtió en el nuevo presidente de ese país para el próximo cuatrenio.

(Vea también: Dicha en Argentina: victoria de Javier Milei puso a volar acciones de grandes empresas)

El político de ultraderecha, amante de los carros de lujo, basó su campaña en los ataques a Massa, ministro de Economía, y apoyándose en la difícil situación que viven los argentinos por cuenta de la volatilidad del peso argentino y la creciente inflación.

El caballo de batalla de Milei, que pretende dolarizar la economía en su país, fue mal usado por un joven que era entrevistado por la televisión argentina. El hombre hacía su explicación acerca de lo que paga una persona cualquiera por un café en pesos argentinos y en dólares.

JAJAJAJAJAJAJA, ahí están pintados los que votaron por Milei 🤣🤣🤣🤣🤣🤣pic.twitter.com/F4eCjcP1ef — El Tío Pelis (@Pelicolombianas) November 21, 2023

La sorpresa para los periodistas llegó cuando el entrevistado quiso dar clases de economía y comentó que cobra al mes “100.000 pesos (argentinos)”. El hombre creyó que con el ultraderechista en el poder, él iba a percibir “100.000 dólares” por su trabajo mensual.

“Mi sueño es cobrar mi sueldo en dólares, como dice Milei”, afirmó el argentino.

La embolatada del joven hizo que los periodistas intervinieran de inmediato para contarle que “eso no va a ser así”. La comunicadora que lo entrevistaba, visiblemente avergonzada, lo interpeló para explicarle que “el sueldo no se pasaría automáticamente a dólares”, ante la mirada desorbitada y entristecida del hombre.

Lee También

Si bien la periodista le dijo que “habría algunas diferencias importantes”, el joven reaccionó para decirle que Milei iba “a dolarizar” el país, aunque de manera tibia y sin ningún fundamento sobre su frase anterior.

Al final, a la comunicadora no le quedó de otra que volver a bajar de la nube al confundido entrevistado y confirmarle que si recibía”100.000 pesos” no iba a pasar “a ganar 100.000 dólares”, pues su sueldo no sería el equivalente en la moneda local y en la extranjera.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.