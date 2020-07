green

Aunque no sabe dónde se contagió, la Dj, que se hizo famosa por la infidelidad de su exnovio y papá de su hijo, dijo que “en lo personal”, siente que lo grave de la situación es el miedo que se ha apoderado de la población: “nos estamos dejando llevar mucho del miedo, de lo que nos dicen en las noticias. Tenemos miedo de que nos lleven a una UCI, de que nos intuben y siento que ese miedo es el que más está afectando a la sociedad, porque mírenme”, dijo en un video que subió a su cuenta de Instagram, que puso privada desde que se conoció su diagnóstico, pero ha sido replicado en perfiles dedicados a monitorear famosos.

Marcela Reyes no niega la existencia del coronavirus y reconoce que, efectivamente, “da fiebre, da diarrea, da malestar, da ciertos síntomas”, pero considera que la mente juega un papel crucial en la recuperación.

“No había salido antes porque quería salir bien ante ustedes, cuando yo me empezara a sentir bien de salud, para decirles que no tienen que temer del virus. Nuestra mente juega un papel muy importante en esta situación, se los digo”, expresó la artista, que por estar contagiada ha recibido rechazo en donde vive y clientes que compran sus productos han llegado hasta a devolverlos por temor.

Luego de que se le fuera la respiración y en su cabeza se instalara la idea de terminar en una UCI, Reyes, según dijo, decidió controlarse: “[Dije] ‘Voy a salir de esta’. Yo soy una mujer deportista, yo me alimento bien, desde que estoy en cuarentena yo ni siquiera salgo, no tengo vida social, no he rumbeado mucho, solo he tomado en mis en vivos, así que mis defensas tienen que estar bien. Entonces, empecé a darme fuerza psicológicamente”.

Marcela Reyes les dijo a sus seguidores que lo que deberían hacer es “estar fortalecidos de mente, alimentarnos bien, hacer deporte, tener actividad física para que tu cuerpo y tu estés bien”.

La famosa Dj de guaracha está aislada en su casa y aún no sabe si su hijo y la nana están contagiados, pues lleva tres días esperando a que vayan a hacerles la prueba. Por ahora, se recupera en su cuarto, tomando solamente suero y acetaminofén, según indicaciones de su médico.

