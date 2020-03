Mientras Delmas va diciendo que espera que todos estén llevando de buena manera el aislamiento, añade que pensaba que el matrimonio iba a ser difícil pero no, se dio cuenta, que es “lindo, agradable, hermoso”:

“Nunca pensé que pudiéramos compartir tantas cosas juntos, todo lo hacemos juntos, es una delicia. Claro, también buscamos nuestros momentos de soledad porque es sano para la pareja. Lo que más me gusta es darle gusto a mi pareja… nunca pensé que esto fuera tan placentero”.

Pero, mientras dice esas increíbles palabras sobre el matrimonio, va mostrando en una tableta un mensaje que contradice sus halagos.

“Ayúdenme, no puedo hablar, es un infierno. No me deja ni un segundo en paz, quiere que limpiemos el closets dos veces al día, que cocinemos juntos… me obliga a ver series como ‘Las chicas del cable’, es la quinta vez”, manifiesta el actor.