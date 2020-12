green

“¿A uno se le puede ir la mano con la paja?”, preguntó Toukhmanian sobre el medio día de este lunes en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 178.000 seguidores.

Las respuestas a su picante e inusual cuestionamiento no se hicieron esperar y hubo una en específico que varios tuiteros comentaron.

¿A uno se le puede ir la mano con la paja? — Jacques Toukhmanian (@JacquesTD) December 28, 2020

Los internautas le recordaron al actor, recordado por su participación en ‘Francisco el matemático’, ‘Venganza’, entre otras producciones, una noticia que se hizo viral hace varios años. “Adolescente brasileño murió de 42 masturbadas”, dice el titular.

Por ello, decenas de tuiteros estuvieron de acuerdo en que sí se puede les puede pasar la mano a las personas con la paja y que 41 es el número que el cuerpo humano resiste.

Parece que el cuerpo humano solo resiste 41 pajazos pic.twitter.com/LJG4p6VopV — Tommy Vargas (@Mad_Mapache) December 28, 2020

“Parece que el cuerpo humano solo resiste 41 pajazos” o “41 es el número máximo de pajas diarias permitidas”, fueron algunas de las respuestas sobre esa noticia.

Sin embargo, también hubo otras divertidas respuestas al trino de Jacques Toukhmanian, que cuenta con más de 250 comentarios y 1.600 ‘me gusta’.

“Sobretodo en el ojo ajeno”, escribió la escritora y guionista de televisión Juana Uribe, mientras que otros tuiteros se tomaron con gracia la pregunta del actor, lanzada en el Día de los Inocentes.

“Duque lleva echando paja 2 años, parece que no”, “se deshidrata pero nada que un pedialyte no solucione”, “todo depende de la técnica que uses. Le recomiendo ordeñando la vaca, el filete, contra la cama, ojo con la cáscara de banano” y “no he visto el primer mensaje que diga: ‘El exceso de paja es perjudicial para la salud’”, fueron otras de las jocosas respuestas que recibió el actor colombiano en su cuenta de Twitter.