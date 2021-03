green

A pesar de que el estreno de la miniserie de ‘Falcon y el soldado del invierno’ fue aplazado en diversas ocasiones por la pandemia del coronavirus, Disney Plus subió este lunes un video a través de su canal de YouTube, en el que las personas podrán disfrutar de más escenas de la tan esperada serie que será estrenada el próximo 19 de marzo.

En este segundo tráiler aparece un elemento crucial para muchos seguidores del mundo de Marvel, el escudo de Capitán América, que tras el desenlace de ‘Avengers Endgame’, Falcon, interpretado por Sam Wilson, lo utilizará junto a el Soldado del invierno, Bucky Barnes, ambos amigos de Capitán.

En el video se muestra un poco del equipo que deberán formar Wilson y Barnes para luchar a nivel mundial contra una nueva amenaza que ha intentado terminar con los Vengadores. En esta aventura deberán mostrar todas sus habilidades y potenciarlas, para que el enemigo no cumpla con su cometido.

Además, los que están ansiosos por el estreno también podrán disfrutar de personajes de Marvel que vuelven en esta miniserie, como lo es Sharon Carter como ‘Revenge’, quién interpretó este papel en las películas ‘Capitan América: El soldado de Invierno’ y ‘Capitan América: Civil War’. Por otro lado, uno de los personajes que se llevará el protagonismo y que hace poco llegó al universo Marvel es John Walker, quien interpretará a Wyatt Russell.

La producción escrita por Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skoland contará con seis capítulos de una duración entre 50 y 60 minutos que al igual que la serie ‘Wanda y Visión’ se presentarán cada viernes en la plataforma.

De acuerdo con el portal Spoiler, las horas de estreno de ‘Falcon y el soldado del invierno’ el próximo 19 de marzo son: en México y Centroamérica 2:00 a.m, en Ecuador, Perú y Colombia 3:00 a.m, en Venezuela y Bolivia 4:00 a.m; Argentina, Uruguay y Chile podrán disfrutar de la serie a partir de las 5:00 am y en España desde las 9:00 am.

