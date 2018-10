View this post on Instagram

Nuestros secretos fueron revelados. Hicimos un especial de Día de los muertos y así nos disfrazamos. @marymendez55 como Mary Catrina . Carlos Giraldo como el mariachi loco. @carlitosvargasm es Alce Marcela Reptil De la Pava. @franksolanooficial es un mítico alebrije y @jgiraldoreporta. Ay Juan Carlos, Juan Carlos. Nuestro quinto elemento se equivocó y se disfrazó de Coco… Coco Chanel, o eso dice. #MoriríaPorVerA