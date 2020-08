green

Aunque en su gran mayoría se ajusta a la realidad, los creadores de este tipo de productos suelen darse licencia creativa para la realización, y en la serie protagonizada por Andrés Parra y Christian Tappan no fue la excepción.

[Alerta de ‘spoiler’. Si no ha visto la serie, algunos detalles de esta nota podrían arruinar un poco de su experiencia]

En una entrevista con Diners, por ejemplo, Pablo González aclaró que la banda de ladrones fue mucho más grande en la realidad, que como se muestra en ‘El robo del siglo’.

RCN Radio, por su parte, publicó un texto en el que asegura que “no hay evidencia de alguien como Doña K, interpretada por Marcela Benjumea, como uno de los cerebros de la operación”.

El mismo medio añade que el personaje de ‘Chayo’, interpretado por Parra, no era tan parecido al verdadero líder del robo, que, según una nota del El Tiempo de 1996 que cita, era un confeso colaborador del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha llamado Benigno Suárez Rincón, alias ‘Don Pacho’.

Otro detalle, menor, es que en realidad el camión en el que ingresaron al Banco de la República de Valledupar a cometer el crimen, que no sería posible hoy en día, según explicó el codirector de Banrep Gerardo Hernández, no se varó al salir, sino al entrar.

“Cuando la camioneta va a entrar, la camioneta se vara entrando. Queda entre la carrera y la bajada. Se le daña el electrónico, no prende. Ahí quedó la camioneta parada, incluso nosotros nos asustamos”, recordó Elkin Susa, uno de los ladrones originales en ‘Los informantes’.

“Yo me vengo caminando con ‘Dunca’, y los policías ni se dan cuenta, esos policías son inocentes, no se dan cuenta y ayudan a empujar. Se baja el grandote, disfrazado del [funcionario] del banco, le dice ‘Ay, señor agente, para que me ayude a empujar, que traigo las monedas del banco de la República’. Nosotros hacemos que vamos pasando y los policías nos piden el favor que ayudemos. Nosotros empujamos la camioneta. El señor que está adentro, que es el que está con nosotros, Wiston, él baja la seguridad que tiene la puerta, y sube la puerta, esa puerta es eléctrica. Y la camioneta entra empujada, no entra ni prendida, entra empujada”, finalizó Susa, sobre ese momento del robo.

