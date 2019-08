“Mi familia, un súper dj y mucha comida”, aseguró la intérprete de ‘Punto G’ al referirse a los imperdibles de esta fecha tan importante en su vida, y recalcó que “tiene alma de gordita” y por eso quiere que “haya pasteles y pasteles por todas partes, carnes, pastas y dulces”.

También, Karol G manifestó que quiere una boda “simple, natural y pequeña” e, incluso, no ha pensado en cosas específicas que quiera para ese día.

Además, la pareja del reguetonero Anuel AA dejó muy claro que no quiere que los invitados se sientan incómodos por si hay medios de comunicación o fotógrafos, y por esto solo pide intimidad en su matrimonio.

“En realidad, lo que más me importa es que la gente no se estrese pensando en qué va a ponerse o qué aspecto tendrá ese día. Si habrá o no fotógrafos, medios de comunicación, que les hagan sentirse cohibidos a la hora de pasárselo bien”, dijo la cantante.