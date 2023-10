Jorge Aravena era uno de los favoritos de Televisa, por lo que tuvo muchos papeles protagónicos en telenovelas. Sin embargo, ahora admite que hace muchos años que no va a San Ángel porque ya no le exigen que grabe ninguna novela.

(Vea también: CFE: Este es el contrato con el que pagarás menos en tu recibo de luz)

El actor Jorge Aravena era uno de los protagonistas favoritos de Televisa, pero esa buena racha quedó atrás ya que se encuentra sin contrato desde 2018. Debido a esto, el actor cree que puede ser objeto de un veto; lo que podría explicar la razón por la que hace años que no lo contratan.

Aunque le gustaría volver a los melodramas, no ha recibido ninguna oferta laboral desde que salió de San Ángel; Por eso tuvo que sobrevivir con sus servicios de fotografía.

Cabe señalar que el peruano se unió a La Casa de los Famosos en 2021 pero fue rápidamente eliminado; Además, debutó en la cocina de TV Azteca MasterChef Celebrity, de donde salió como segundo. Según TvNotas, luego de la crisis financiera que atravesó, el actor habló con directivos del Ajusco para pedirles que le dieran trabajo a cualquier precio, porque estaba “desesperado”.

¿Qué pasó con Jorge Aravena?

Harto de todo lo que está pasando, Jorge Aravena compartió en sus redes sociales que sale de México en busca de nuevas oportunidades, y por ello planea comenzar a vender todas sus propiedades.

En su publicación sugiere que pronto compartirá los detalles de lo que pasó con su carrera, pero aún no sabe si será en una entrevista o en su canal de YouTube que planea abrir como una alternativa para trabajar. sino también para conectarse con sus fans.

Lee También

“Durante 333 años me he dedicado a entretenerlos de alguna manera con mis personajes y me gustaría seguir haciéndolo, pero si las cosas no salen, intentaré de otra manera”, escribió el famoso galán.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.