Tengo tanto para decir de esta despedida!! Comienzo por presentarles a estos personajes que tanto adoro. Cande, a quien en mi casa le decimos “La Abuela”, así le puso Gaby desde que era una bebé, fue la nana de @juanchojaramillo63 y sus hermanos. Los crió y después pasó a esta casa a consentirnos como nadie y engordarnos bastante… por que déjenme decirles que Cande cocina como los dioses! A sus hijas Auri y Natalia también las conocemos desde que tengo uso de razón! Y de Alber, que les puedo decir, llegó a nuestra familia hace más de 15 años y desde entonces se convirtió en “el otro hijo” de mi mamá. Mario Alberto, su hijo y próximo futbolista, es nuestro ahijado que queremos mucho! En fin todo esto lo cuento por que ellos, todos, hacen parte de nuestra familia y con todo el amor del mundo celebraron este momento tan especial de nuestras vidas! Llegamos a La Chinita, allá nos tenían fritos, dulces típicos, sancocho de guandul, buena música con picó pero lo mejor la compañía y el cariño de sus amigos y vecinos! Bailamos hasta el cansancio, nos reímos y hasta en bici taxi fuimos a parar! GRACIAS INFINITAS A TODOS!!! Nunca olvidaremos este shower! #restrepojaramillo