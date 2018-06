Para el simulacro, uno de sus compañeros de equipo en el ‘Desafío’, Óscar, hizo las veces de Melina.

Por eso, al actuar la escena de la propuesta matrimonial, Mateo fue cariñoso con él y le dijo: “¿Amor, cómo estás? Ay, me hiciste una falta, hermosa”.

Hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, luego Mateo le tocó la barriga a su compañero que hacía de Melina y pronunció:

“Yo creo que es el momento de decirte algo muy especial: ‘Meli’, por estos bebés que estamos esperando —ojo que eso es una cosa que no podía contar, pero bueno ya se me salió— yo quiero pasar toda mi vida contigo, ¿te casarías conmigo?”

Eso provocó un rumor: un supuesto embarazo de Melina, que ella no ha confirmado, pues aunque sí se refirió en sus historias de Instagram a lo sucedido con su novio en el capítulo del lunes, no habló de lo de los bebés, sino del peinado que le hicieron a Mateo para el simulacro (unas trenzas que a ella no le gustaron).

Aquí el video del ‘Desafío’ donde se puede escuchar lo dicho por Mateo (minuto 39:04). Luego aparecen algunos de los varios comentarios sobre el presunto embarazo que se han generado, y la reacción de Melina al ensayo de su pareja sobre la pedida de mano.

YouTube 'Desafío Súper Humanos'

Hayyyyy esta embarazaaaadooooo ja ja ja ja ja ja se le salió — Heidy Rosales. (@HEIROS) 19 de junio de 2018

Y confesó que tiene gemelos en camino…. o me pareció? — Alex cruz (@Dianacruz2003r) 19 de junio de 2018

Historia de Instagram melinaramirez90.