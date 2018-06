“¡A todos los que me insultaron y me dijeron barbaridades [por apoyar a Iván Duque] les mando todo, pero todo mi cariño! ¡Les deseo desarmen su corazón y dejen tanto odio porque es que eso no es bueno caramba! ¡Y para serles sincera, a partir de este momento me pongo en modo Mundial y lo que me importa momentáneamente es que gane mi Selección Colombia! ¡#MevoypaRusia!”, indicó Jessica junto a una foto de su tiquete de viaje y su pasaporte.

Eso generó decenas de ‘Me gusta’ y comentarios, gran parte a favor y unos pocos en contra, entre los que sobresalió uno en donde una seguidora le escribió a la presentadora: “No te alcanzó para primera clase. ¡Qué oso!”.

Casi enseguida, la famosa le respondió, claro y directo, a esa mujer que la cuestionó:

“¿Sabes que no? Porque soy una ciudadana más, normal, de carne y hueso, que ama su trabajo, pero que además lo necesito para vivir y pagar mis cuentas. Ni soy millonaria, ni nadie me ha regalado nada. ¡Todo me lo he ganado trabajando!”.

Aquí la foto de Jessica hablando de su viaje, luego un pantallazo de la crítica de la seguidora y la respuesta de la presentadora, y finalmente una toma de la famosa disfrutando de su paso por Rusia, con su esposo Ernesto Chalela.