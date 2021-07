Madrid, de las más guapas del ‘reality’, estuvo contándoles a sus nuevos compañeros en ‘Beta’ que sus padres tuvieron muchos problemas cuando vivieron juntos. Por eso, se separaron.

Esa ruptura derivó en que vendieran la casa donde vivía ella con sus hermanas. En adelante, tuvieron que vivir en arriendo y la crisis económica asomó.

“A mi mamá solo le alcanzaba para el arriendo, para los servicios o para la comida. Entonces, empezábamos a deber arriendos y nos sacaban de las casas o nos cortaban los servicios”, contó la participante del ‘Desafío’.

Embarazo de ‘Madrid’, otro momento complicado

La participante del ‘Desafío’ 2021 agregó que resultó embarazada muy joven y eso creó dificultades con su mamá. Y es que quedó en ese estado casi al tiempo con una de sus hermanas.

“A ella le dio muy duro porque mi hermana quedó en embarazo y a los 5 meses quedé yo. A mi hermana el papá del niño no le respondió y cuando yo llegué con el embarazo me dijo que me tenía que ir de la casa”, agregó la paisa del programa de Caracol Televisión.

Sin embargo, regresó al año y la relación con la familia mejoró.

‘Madrid’ confesó que se intentó suicidar

Lo dijo con tranquilidad, pero después de mucho tiempo. Explicó que no tenía conexión con la vida, aunque no dio más detalles.

Les dijo a sus compañeros que supone que esos sentimientos pudieron forjarse desde que estuvo en el vientre, quizá por la violencia que vivió su mamá en el hogar.

Luego, dijo que sintió esas emociones en su propia maternidad: “Cuando yo estuve en embarazo muchas veces pensé en que no quería que mi niño viviera esa situación; no la estaba pasando bien con el papá del niño”.

Acá está el testimonio de ‘Madrid’ en el ‘Desafío’ 2021:

