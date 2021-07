Los seguidores de ‘Mono’ en su Instagram han notado que ese perfil tuvo un antes y un después del ‘Desafío’. Con su reciente eliminación, los contenidos donde recuerda su participación son frecuentes.

Además de esas fotos, en donde muestra su gran cariño por ‘Alpha’, Carlos Mario David Pérez, nombre real del ‘desafiante’, ha dejado ver el amor por el deporte y el buen estado físico que mantiene.

En sus instantáneas, el opita luce frecuentemente su abdomen marcado, además de sus rutinas en el gimnasio. Eso, además de su participación en el programa de Caracol Televisión, ha hecho que ya tenga más de 244.000 seguidores en esa red social.

Karol no aparece en el Instagram de ‘Mono’

Llama la atención que en las publicaciones de ‘Mono’, que no son pocas, no aparece Karol, su amor antes y durante el ‘Desafío The Box’.

Ellos, en el programa, reconocieron que su romance llevaba un tiempo e, incluso, confesaron que su relación llegó a ser tóxica.

Es que Karol ni siquiera aparece en las imágenes que ‘Mono’ ha subido del ‘Desafío’ 2021, donde compartieron hasta equipo. De hecho, se la recordaron en su eliminación.

Quizás, esta situación tenga que ver con las recientes declaraciones del exparticipante ‘Alpha’, en donde dijo que aún había cosas que arreglar entre los dos y que el tiempo dirá qué les espera a ambos.

Fotos de ‘Mono’ en Instagram

Acá, algunas de las imágenes que ‘Mono’ ha subido a sus redes sociales:

