La prueba de sentencia y servicios por fin cambió el decorado en el Desafío. Después de múltiples eliminaciones y la reciente sentencia de ‘Olímpico’, ‘Alpha’ ganó.

Fue una competencia intensa en la que el contacto físico hizo sentir momentos de tensión, pero finalmente dejó al equipo morado con la posibilidad de sentenciar a una rival.

En ‘Alpha’ eligieron a ‘Cami’, que durante el programa de Caracol Televisión ha sido señalada por sus estrategias. De hecho, los televidentes —y sus rivales— tienen fresco el recuerdo de su traición a Sofía.

Sonia y ‘Meli’ comenzaron a especular sobre las reacciones que de desataría la sentencia contra Camila. La llanera, que compartió equipo con ella, dijo que se llevaría una gran sorpresa.

Luego, les dio detalles a sus compañeros que refuerzan las versiones que apuntan a que ‘Cami’ es muy estratega.

“Ella me buscó y me dijo: ‘cuidémonos entre nosotras’. Pero ella no sabe todo de lo que yo me enteré”, sentenció.