Después de que el humorista llegó como castigo para ‘Omega’, en ese equipo no han podido descansar. El guarda de seguridad se ha encargado de no dejarlos dormir.

Les desbarató las camas, les tiró los colchones al piso, los alumbró con su linterna y les esculcó las maletas. ¡Toda una pesadilla en el ‘Desafío‘!

No contento con arruinarles el sueño, el humorista, en su rol de ‘Godoy’, llegó con un plato de pollo para antojar al equipo.

Como era de esperarse, los miembros del equipo se antojaron, más aún porque llevan varios días sin comer en el programa de Caracol Televisión.

Una de las más molestas fue ‘Tatica’, que dijo que ver a una persona comer causa más hambre y desgaste mental.

Luego, relató: “En algún momento de mi corta vida llegué a tener mucha hambre y vi gente comer. Esto me lo recuerda y no me causa nada de gusto ni chiste ni risa”.