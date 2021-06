En su amenaza, el equipo azul dijo que la idea ponderar a las mujeres “que se la han guerreado más que otras”, por lo que ‘Tiffi’ y Sonia fueron descartadas en esta sentencia del ‘Desafío’.

Eso centró el foco en Ángela, que al ver que fue elegida para el ‘Desafío a muerte’ en el programa de Caracol Televisión no evidenció mayor sorpresa. Según dijo, se lo esperaba.

“Yo les dije, yo sabía. La verdad, no me sorprende”, dijo resignada.

Luego, explicó que a ‘Tiffi’ la quieren más adelante en el ‘Desafío The Box’ y a Sonia no la iban a sentenciar por ser una ex ‘Beta’.

Ángela, frecuente sentenciada en el ‘Desafío’ 2021

Mientras se ponía su chaleco de sentencia, la pastusa recordó que esta será su tercera ‘muerte’ consecutiva. Eso la deja bien parada para enfrentar la prueba; de hecho, en una de ellas logró eliminar a la siempre favorita ‘Madrid’.

En la próxima ‘muerte’ se enfrentará a ‘Meli’, con quien estuvo en ‘Gamma’, lo que dejará a su actual equipo con una mujer menos.

‘Alpha’ cuestiona sentencia de Ángela en el ‘Desafío The Box’

Luego de conocerse el nombre de la sentenciada, en el cuadro morado no entienden la estrategia rival.

“¿A qué estarán jugando?”, preguntó ‘Mono’, mientras sus compañeros trataban de asimilar la sentencia.

‘Tiffi’ —por su parte— dijo que creyó que irían por una participante fuerte, por lo que pensó que la sentenciada estaría entre ella y Sonia.

Acá, la sentencia y la reacción de ‘Alpha’: