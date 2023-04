Andrea Serna, que un día antes exaltó una delicada situación que nunca había pasado en el ‘Desafío’, fue la encargada de dar una noticia que parecía anunciada después de la prueba de sentencia y servicios.

‘Felino’, que no compitió con Omega por una lesión, no está apto para continuar en la competencia de Caracol Televisión, a pesar de que su condición física no es tan grave.

Federico Orjuela, nombre real del exintegrante de Omega que es conductor de Transmilenio, aprovechó para darles un parte de tranquilidad al resto de concursantes en medio de su tristeza.

De igual manera, Margoth, que hacía parte de Gamma, también quedó por fuera del programa de Caracol Televisión debido a una lesión que es más grave que la del cundinamarqués.

“Tengo el rodilla bastante afectada”, aseguró la mujer frente a la pantalla, mientras varios de los competidores aún presentes en el ‘Desafío’ no pudieron contener el llanto por el retiro de ambos participantes.

Lee También

¿Quiénes volvieron al ‘Desafío’?

La salida obligada por lesiones de ‘Felino’ y de Margoth les abrió el camino al regreso de Escudero y de Aleja, los dos más recientes eliminados en el concurso en ‘La ciudad de las cajas’.

El hombre volvió para integrar, de nuevo, el equipo de Omega; mientras que en el caso de la participante (que contó una dura momento de su vida) compartirá con los miembros de Gamma por primera vez.