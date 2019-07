La famosa aseguró en sus videos que tiene la boca torcida desde que nació y por eso, incluso, le han hecho comentarios ‘mala leche’.

“Muchos, con poco cariño, me dicen ‘Caro Cruz, la boquitorcida’. Otros, que son más cariñosos y más dulces, me dicen: ‘Caro, se te tuerce un poquito el labio, la boca se te ve de lado’. Y, pues, ese es un defecto que ya venía conmigo y no había nada que hacer”, indicó.

No obstante, enseguida, la celebridad añadió que, si bien no hay algo que la ayude a enderezar su boca, encontró un tratamiento que le ayuda a que su “defecto de fábrica” no sea tan notorio.

“[Mi doctor] me dijo: ‘Caro, como tú tienes el labio de arriba tan delgadito lo que hacemos es una hidratación de los labios para que el de arriba se te vea un poquito más grande y eso te disimule ese defecto del que ya no haya nada que hacer”, puntualizó, como se escucha en el siguiente video que recopila parte de las historias en las que Carolina hizo la confesión.