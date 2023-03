El capítulo del supuesto trío amoroso entre Nicolás Petro, Days Vásquez y Laura Ojeda aún no se cierra y siguen saliendo nuevos detalles sobre cómo se habrían conocido el hijo del presidente y la ex ‘Protagonistas de Novela’.

(Vea: “Se le caerá el teatro”: actriz novia de Nicolás Petro dice que la exesposa miente)

Recientemente, salió a la luz un aparente chat entre los exesposos, donde Days Vásquez le recomienda a su entonces pareja sentimental, a su amiga abogada para que se postule a una vacante.

Days Vásquez le había recomendado a Laura Ojeda a Nicolás Petro para una oferta laboral

La oferta hacía parte de unos supuestamente cupos que le habían otorgado a Nicolás Petro para buscar profesionales en Derecho, carrera que estudió Laura Ojeda como se evidencia en su perfil de Instagram.

La conversación entre Nicolás Petro y Days Vásquez, revelada por El Universal, fue la siguiente:

-Nicolás Petro: “¿Tienes a algún abogado que quieras ayudar? Eso sí, tendría que venir para acá. Prada me dio unos cupos. Me dio 10 cupos”.

-Nicolás Petro: “Los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y 5 para el tema político de Barranquilla”.

-Days Vásquez: “Es que no se a quién, no se me viene nadie a la cabeza. La única es Laura”.

-Nicolás Petro: “Amor, al que sea. No importa, para no perder el espacio. Necesito la hoja de vida”.

Enseguida, se observa en el chat que la entonces esposa del hijo mayor del presidente Petro le envía un archivo ‘pdf’ guardado con el nombre: “hoja de vida Laura 2022 (I) (I) (I)”.

Frente a ese último mensaje, el hoy diputado del departamento del Atlántico respondió brevemente:

-Nicolás Petro: “Bueno, hoy envío eso, debe estar pendiente cuando la llamen”.

Acá, la supuesta conversación entre Nicolás Petro y Days Vásquez, chats publicados por El Universal.

Nicolás Petro terminó alejándose de Days Vásquez y se ‘cuadró’ con Laura Ojeda

Tiempo después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia de Colombia, la relación entre Days Vásquez y Nicolás Petro habría dado un giro, como así lo supuso la madre (Lizeth Castro) de la joven barranquillera a una emisora costeña:

“[…] Después de dos meses de su papá ser presidente le dio la patada. Se fue con la otra. A mí nunca me gustó esa relación [amistosa] de mi hija con ella”, contó la mamá de Days en diálogo con el periodista Lao Herrera.

Al parecer, la suposiciones que tenía la mamá de Days se materializaron y Nicolás Petro dejó a su hija, y luego se ennovió con una de sus amigas: la abogada Laura Ojeda.

Hoy, meses después de aquella separación, Nicolás Petro embarazó a la exconcursante del reality del canal RCN ‘Protagonistas’, como así lo confirmó el mismo hijo del presidente en una entrevista con La W Radio.

Lee También

La abogada barranquillera, que tuvo un pasado amoroso con un actor nacido en la capital de Atlántico, ya publicó su primera foto de su estado de gestación.