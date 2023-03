El nombre de la Periodista y generadora de contenido Dayana Jaimes ha sido bastante comentado en redes sociales y medios de comunicación nacionales, luego de la trágica muerte de su esposo Martín Elías, el 14 de abril del 2017.

Aunque han pasado casi seis años desde ese fatídico momento, la también empresaria no ha dudado en expresar su tristeza por la ausencia del cantante que fue uno de los mejores del vallenato.

¿Dayana Jaimes tiene novio?

Una de las preguntas que más le hacen los seguidores a la viuda de Martín Elías es si ya tiene una nueva pareja sentimental. Sobre eso, Dayana aclaró que, en este momento, está soltera pues no cuenta con el tiempo suficiente para dedicarle a un novio. “Esta es la pregunta del millón, la que siempre me hacen, entonces vamos a aclararlo, primero que todo no tengo novio, no salgo con nadie y tampoco me gusta ninguna persona, claro, estoy viva. Digamos que desde que comenzó el 2023 no he tenido tiempo, no sé, he conocido personas, pero no ha llegado esa persona que yo diga, no, sí, puede ser esta, no, no ha llegado la verdad”, afirmó.

¿Por qué Dayana Jaimes no ha vuelto a tener pareja?

Aunque hace un tiempo se rumoró que la Periodista sostenía un romance, hasta el momento, no lo ha presentado en redes sociales. Aunque confirmó que está soltera, no le cerró las puertas al amor. “También es que me la he pasado como solucionando una serie de problemas y de inconvenientes que se me han presentado en la vida, entonces mi tiempo gira como en torno a Paula, trabajo, solucionar problemas, casa, finca, entonces me la paso como así en este rol, pero no estoy con las puertas cerradas al amor, mi corazón es de ustedes”, dijo.

¿Cuánto duró Dayana Jaimes con Martín Elías?

La comunicadora estuvo casada con el hijo de Diomedes Díaz durante tres años. Fruto de su amor nació Paula Elena Díaz Jaimes. A través de sus redes sociales, Martín y Dayana demostraban lo felices y enamorados que estaban de la familia que habían conformado.

Tras la muerte del artista, varios internautas le han preguntado a Dayana si, en algún momento, le gustaría volver a casarse. Sobre eso, en una oportunidad afirmó: “yo me quiero volver a casar, no sé en qué tiempo, no me veo nuevamente casada. Pero sí quiero tener una familia y otro hijo. No sé cuándo sucederá, pero confío en Dios que así será”.