La imagen está acompañada de un mensaje del exjugador que dice: “Alguien está feliz y alguien no tanto. Nunca pensé que fuera posible que esta pequeña se viera más bonita, pero…”, y finaliza con un corazón.

La publicación casi alcanza los 2 millones y medio de ‘Me gusta’ y ha recibido elogios de muchos de los seguidores de Beckham, por ser un gran papá.

En Twitter, el ‘look’ de la pequeña de 7 años ya está circulando, después de que la vieran en un parque de Los Ángeles, en donde compartía un picnic con sus hermanos: Brooklyn, Romeo y Cruz.

A continuación, la imagen que compartió Beckham y el cambio de Harper, una de las tomas es de Instagram, y la otra, de Twitter.

Brooklyn Beckham seen at the outdoor cinema with Romeo,Cruz,Harper Beckham & Megan,Holly,Tilly and Jack Ramsay in Hollywood on July 22,2018 pic.twitter.com/bSPy9Up8Y7

— Brooklyn Beckham Crew (@BBeckhamCrew) July 23, 2018