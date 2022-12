Hace unos meses, Daniella Donado enfrentó la dura pérdida de su padre. Durante sus exequias, la actriz y presentadora reveló que estaba embarazada de su tercer hijo, noticia que, en medio del dolor por la ausencia de su progenitor, alegró su corazón y el de su familia.

View this post on Instagram A post shared by Daniella Donado Visbal (@danidonado)

A través de sus redes sociales, publicó detalles de su embarazo, entre ellos, el sexo del bebé. Recientemente contó que su cesárea estaba programada para los primeros días de diciembre, pero por una afección en la garganta, tuvo que aplazar el parto. Finalmente, dio a luz el pasado viernes, y en su cuenta de Instagram, donde tiene 1,2 millones de seguidores, expresó su felicidad.

(Vea también: Daniella Donado aplazó el parto de su tercer hijo por problemas de salud)

Daniella Donado aplazó el parto de su tercer hijo por problemas de salud

“39 semanas y 1 día dentro mí. Llegaste a llenarnos de amor, nuevamente de ilusión cuando creíamos tenerlo cancelado, y llegaste como un regalo de mi papá a recordarme que la misericordia de Dios es INFINITA. Estoy lista para dejar atrás esta etapa, y ahora sí conocernos cara a cara. Gracias Señor por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás”.

Así le dio la bienvenida Daniella Donado a su tercer hijo

Daniella Donado y su esposo Virgilio Torres están muy felices con la llegada de su hijo, a quien llamaron Daniel Torres Donado. La barranquillera de 38 años posteó un emotivo video donde mostró su llegada a casa y la reacción de sus otros dos hijos. “Quería editar el video súper bonito de todo el proceso, pero este momento SUBLIME no tiene comparación.Gracias Dios por tanto”, escribió.

En el video se observa cuando entra a su casa, con el bebé en sus brazos. Detrás suyo se encuentra su esposo. Asimismo, la presentadora le presenta el niño a sus otros dos hijos y demás personas que se encontraban en el lugar. Finalmente, se acerca a un altar de La Virgen y con lágrimas, hace una oración por su bebé.

Lee También

View this post on Instagram A post shared by Daniella Donado Visbal (@danidonado)

Sus seguidores comentaron el post que ya tiene más de 90 mil likes. La cantante Adriana Lucía, escribió: “¡Qué belleza! Los hijos son como flechas en manos del guerreros ¡dichosos los que llenan la casa con ese tipo de aljabas! Amén”. Mábel Cartagena, le dijo: “No no no que belleza Dani. Es un muñequito Perfecto. Idéntico a Santi. Felicitaciones familia hermosa”.

De igual manera, otros usuarios comentaron: “Qué belleza. Muchísimas más bendiciones y salud para todos”, “muero de amor. Dios lo guarde y lo bendiga”, “qué momento más hermoso”, “sin editar es Perfecto. Se siente, se vive. Bendiciones para el nuevo ángel que llega como tesoro del cielo”.