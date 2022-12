La modelo y presentadora colombiana Daniella Álvarez, la misma que se ha destacado en el mundo de la belleza y el entretenimiento en los últimos 10 años, también ha despertado interés como consecuencia de la entereza con la cual ha afrontado sus quebrantos de salud e incluso los ha narrado sin temores ante las redes sociales y la prensa. el caso más concreto fue el del proceso que terminó con la amputación de su pierna izquierda.

Perder su pierna ha sido un proceso de aprendizaje y apreciación de las cosas más pequeñas de la vida, como el simple hecho de bailar. Así fue como Daniella Álvarez recordó en las últimas horas los momentos previos a su amputación, donde al ritmo de la música disfrutaba de bailar descalza.

Por medio de sus historias de Instagram, la modelo barranquillera le mostró a sus seguidores un video donde, un mes antes de su amputación, estaba bailando en su casa.

“Un mes antes de mi amputación hice este video. Me encanta ver estos videos y cómo me podía mover así”, agregó en la publicación. Después, como muestra de la realidad que vive en la actualidad, Daniella mostró la herida que le causó caminar descalza sin una plantilla ortopédica.

Meses atrás, la modelo y presentadora también había dejado un espacio en su cuenta de Instagram donde la siguen más de 4 millones de personas, para recordar otro momento de baile antes de la aparición de la isquemia que le provocó la amputación de su pierna izquierda.

“¡Cómo me hacía feliz bailar así! Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies (…) Un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue y el otro no me hace caso. Amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo como era”, escribió en su publicación.