La ex Señorita Colombia 2011, Daniella Álvarez, concedió una entrevista con el famoso presentador José Gabriel Ortiz sobre su vida y cómo ha vivido este duro proceso de amputación.

“La pandemia marcó un antes y un después en mi vida. Fue en ese tiempo que, mientras hacía ejercicios como abdominales, noté una pequeña bolita debajo de una costilla. Resultó ser un tumor de bajo grado que, según los médicos, se podía retirar sin necesidad de radioterapia o quimioterapia. Sin embargo, durante la cirugía surgieron complicaciones médicas: sufrí una gangrena que llevó a la amputación de mi pierna“, dijo Álvarez.

La exreina contó que, aunque se quedó sin rodilla, su fémur quedó intacto, la movilidad se vio afectada, pero ha podido recuperar el funcioamiento de su pierna en un 70 %. “La disciplina que me impartieron en el colegio y la fuerza que Dios me da cada día, me han permitido recuperarme poco a poco y espero llegar al 100 % de mis capacidades con gratitud y esperanza”.

Por otro lado, la presentadora comentó entre risas:

“También aprendí a encontrar las ventajas de mi nueva realidad. Por ejemplo, ¡me ahorro la mitad del costo del pedicure! Y, con una sola pierna, el agua dura menos, así que también ahorro en la factura porque es una sola lavada”.

Luego, dijo: “Mi familia, es mi equipo, superar esta etapa no habría sido posible sin el amor incondicional de mi familia. Mi mamá se convirtió en mi cuidadora principal, mientras que mi papá me enseñó a ser una mujer feliz incluso en los días más oscuros”.

Su hermana Andrea, seis años mayor que ella, fue quien siempre encontraba soluciones a los problemas y la llenaba de ánimo, asegurándole que pronto tendría una prótesis que le permitiría recuperar su independencia. Por otro lado, está su hermano Ricky, un deportista y amigo, que le enseñó a fortalecer su cuerpo y por último, y no menos importante, está su mente, ayudándole a reaprender muchas cosas desde cero.

Fue en esos momentos de vulnerabilidad cuando Daniella descubrió su mayor fortaleza: su actitud y el amor propio. “Mi primer amor siempre será Dios. Luego viene el amor propio, que me ha ayudado a sentirme una mujer completa, plena y feliz. Mi familia y mi pareja son fundamentales en mi vida, y gracias a ellos aprendí que no me falta nada para ser quien soy”.

Álvarez celebra sus logros, como haber presentado proyectos en Miami y trabajar en lo que ama. “Aprendí que no es el físico lo que define a una persona, sino su actitud y esencia. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza, y valora cada día como un regalo único”.

En 2025, su mayor objetivo será cuidar su salud y vivir el presente al máximo. Porque la vida no se trata de tener el control absoluto, sino de soltar, confiar y valorar lo que realmente importa”.

