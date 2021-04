green

Sucedió minutos después de que la también hermana del arquero David Ospina decidiera abrir la caja de preguntas de la red social con un “¿hablamos un ratico?”, acompañado de un corazón rojo (vea aquí qué significan los emojis de los corazones, según su color).

Uno de sus seguidores se interesó por saber si ella y su exesposo tenía una buena relación después de su divorcio, por lo que le preguntó: “¿Te llevas bien con James [Rodríguez]?”.

Daniela Ospina no requirió más de seis segundos para confesar que sí la iba bien con el jugador de la Selección Colombia, que tiene un miedo poco conocido.

Y es que ella solo necesitó tener a su hija al lado y grabar un corto video en el que ambas movían la cabeza haciendo una señal afirmativa.

Aparte de eso, la modelo no dio más detalles, como se puede apreciar a continuación. No obstante, cabe mencionar que, desde que comunicaron su divorcio, ella y su ex afirmaron que todo acabó en buenos términos e iban a llevarse bien por su hija, pues el bienestar de ella era su prioridad. Asimismo, James también se ha referido al tema y hace menos de un año aseveró que tenía una “buena relación” con Daniela Ospina e indicó, en una conversación con Daniel Habif, que ella era “espectacular, superquerida, superbuena gente”.

¿Por qué se separaron Daniela Ospina y James Rodríguez?

Su divorcio en 2017, que algunos llegaron a pensar que era una estrategia, no habría sido por un solo motivo, a juzgar por una respuesta que dio la modelo a ‘La red’, en 2020.

“Cuando algo no funciona es porque, quizás, se falló en muchas cosas. Yo soy de las que prefiero terminar bien con esa persona que amo, que en su momento amé, que respeto y valoro, que de pronto terminar agarrados, con peleas, problemas”, fue lo primero que expresó la celebridad y continuó:

“Siento que, cuando uno ama a alguien, lo mínimo que uno puede devolver es gratitud por esos momentos. James es una persona maravillosa, es el papá de mi hija, con el que algún día tuve muchos sueños que cumplir, pero, en el momento en que vimos que no éramos capaces, pusimos por delante nuestra hija, el amor que le tenemos a ella y el respeto que nos tenemos ambos”.

Lo expresado por la empresaria de ropa deportiva se puede escuchar desde el segundo 48 de este video: