El periodista colombiano Daniel Samper ha ganado más reconocimiento en los últimos meses debido a los videos que sube en sus redes sociales, principalmente bajo el concepto de que es “el youtuber de 40 años”.

Su estilo de narración lo ha ayudado a conectar con un público joven, por lo que ahora desempeña su labor, principalmente, en la plataforma de YouTube, en donde ya cuenta con casi 900.000 suscriptores.

En el último video que compartió en su canal, en un momento muestra que se fue al centro de Bogotá para buscar su más reciente libro, ‘Circombia’, para ver en qué precio lo conseguía y cuántas personas en realidad lo reconocían como autor de dicha obra.

Dentro del video muestra como se va por la carrera séptima, que por esa zona es peatonal, y comienza a preguntarles a los vendedores por la obra, llevándose la sorpresa de que primero casi nadie lo reconoce y segundo, que el libro se encuentra hasta por casi 40.000 pesos menos de lo que se consigue en las librerías oficiales.

Al primer hombre que le pregunta, le contesta que tiene un valor de 20.000 pesos y le da un pequeño resumen del mismo y también una opinión sobre la gestión de Gustavo Petro como presidente de Colombia.

Las siguientes personas que les consulta, que casi todas son mujeres, no lo reconocen y aceptan que no han leído el libro, pero que igual es uno de los que más se vende. Incluso, una le confiesa que no trae las gráficas y los dibujos que hay en el original porque “son una copia y esos no traen todos los elementos”.

En otro sitio, la vendedora le dice que no sabe cómo escribe Samper, a lo que el periodista le contesta irónicamente: “¿Por qué no lo ha leído? Es uno de los autores más importantes de nuestro tiempo y de nuestro momento”.

En un momento sale de la calle para entrar a la Panamericana, una librería oficial, para preguntar el costo del libro original, a lo que le contestan que tiene un costo de 62.000 pesos, casi 40.000 pesos más que lo que se consigue con las personas que venden la copia.

Sin embargo, el periodista toma la situación con gracia y a las personas que les pregunta, lo hace con buen humor acerca de la situación sobre su obra literaria.

Consecuencias de vender libros piratas en Colombia

Ahora, cabe destacar que en Colombia vender los libros reproducidos sin autorización expresa del autor es considerado como un delito, por lo que, según el artículo 270 del Código Penal, la persona que lo haga “incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.