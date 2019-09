“Ya tenemos el permiso de la pareja de él, que es lo más importante; es una mujer que lo entiende, así que vamos a ver que pasa”, indicó Esperanza en la emisora.

Esto lo dijo la estrella porno, luego de indicar que aún no sabe los pormenores de cómo sería su escena sexual con Daniel, que se hará solo si él cumple la condición que ella le puso, pues las reglas para la grabación las pondrá el periodista.

“Yo estoy dispuesta a hacer lo que él quiera, porque a eso me dedico; no sé hasta donde Daniel esté dispuesto a llegar […] No sé qué tanto picante le quiera poner él ”, aseguró la famosa en el medio.