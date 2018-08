En el evento, que se realizó en su colegio, Quevedo se disfrazó de preso, en forma de protesta, porque los profesores lo regañaban por leer unas cartas de amor que le llegaban.

Si bien el humorista se alcanzó a ilusionar mucho con las cartas, se llevó una gran decepción cuando se enteró quién se las escribía:

“Después de varios años me enteré que las notas las enviaba un niño y que el día que me tomaron esta foto se me iba a declarar, pero otro amigo le dijo que el mundo no estaba listo para un amor tan polémico, entonces lo detuvo”.