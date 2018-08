Es por este motivo que le dijo al medio que cuando el canal le propuso hacer parte de su nuevo magacín matutino, que sería el reemplazo de ‘Muy buenos días’, ella declinó la propuesta pues este la obligaría a pasar mucho tiempo en el país.

“Si me lo ofrecieron no hemos llegado a ninguna conclusión, pero para mí es un tema muy complicado porque yo no vivo acá y para un programa en vivo me tendría que venir a vivir a Colombia y eso no está dentro de los planes”, dijo Bahamón a ‘Lo sé todo’.